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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

4 قرارات عاجلة من النيابة في حريق مول القاهرة الجديدة

صدى البلد

باشرت نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق في حادث إندلاع حريق هائل بمطعم وكبارية داخل مول بالقاهرة الجديدة.


وأمرت النيابة العامة، بانتداب فريق من المعمل الجنائي للوقوف على ملابسات الحريق وحسر الخسائر المبدئية، كما طلبت النيابة استعجال تحريات المباحث، والتحفظ على تفريغ الكاميرات المراقبة.

حريق القاهرة الجديدة


و كشفت المعاينة الأولية لحريق مول القاهرة الجديدة عن نشوب حريق بمطعم وبار بالطابقين الثالث والرابع بالمول المكون من عدد ٤ طوابق ، والمستغل بالطابقين الأول و الثاني بنوك و شركة عقارات .


وتبين من الفحص وجود شخصين محتجزين بالطابق الثالث، وتم إستخراجهما بمعرفة قوات الحماية المدنية وحالتهما مستقرة ، فيما تم منع إمتداد النيران للعقارات المجاورة، بعد ان نجحت القوات في محاصرة ألسنة اللهب بإستخدام سلالم الإطفاء الهيدروليكية ، ومنع إمتداد إمتداد النيران للمول الملاصق، ولا يوجد مصابين.


وتبين من الفحص ان الاجزاء المحترقة بالمول علي مساحه 600 متر تقريباً ، ونجحت ٧ سيارات اطفاء و٢ خزان في اخماد كرات اللهب. 


كانت عمليات اطفاء القاهرة قد تلقت بلاغاً بنشوب حريق في مول تجاري في شارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس ، علي الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع ب ٧ سيارات إطفاء و٢ خزان بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة وانقذ رجال الإطفاء البنوك من الاحتراق والمحال التجارية بالمول ، وجاري الوقوف علي سبب الحريق لبيان ما اذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه .

حريق مول القاهرة الجديدة اطفاء القاهرة التجمع الخامس أخبار الحوادث

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