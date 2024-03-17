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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعليق مثير من حمو بيكا بعد حلقته مع رامز جلال

صدى البلد

علق مطرب المهرجانات حمو بيكا على حلقته مع رامز جلال، اليوم الأحد، في برنامج رامز جاب من الآخر .

وكتب بيكا عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "أنا واخواتي بعد ما فرجنا علينا الناس كلها ".

ووقع مؤديا المهرجانات حمو بيكا وكزبرة، ضحايا مقلب رامز جلال، “رامز جاب من الآخر”، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد.

وخلال أحداث المقلب، صرخ حمو بيكا وكزبرة، بعد مواجهة نعامة رامز جلال.

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي

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