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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل قلع الحجر الحلقة 7 .. محمد رياض يواجه عبد العزيز مخيون

مسلسل قلع الحجر
مسلسل قلع الحجر

شهد مسلسل قلع الحجر الحلقة 7 تطور جديد فى الأحداث حيث يواجه حرازى “عبد العزيز مخيون العمدة فرماوى “محمد رياض” بسبب رفض الأول زواج ابنته طبقا للعادات والتقاليد الخاصة بعائلتهم، ويرغب فى زواجها من دكتور بعيد عن العائلة. 

وتسبب هذا الأمر فى خلاف حاد بين فرمازى وزوج شقيقته حرازى والذى يرفض زواج ابنة شقيقته من عائلة أخرى. 

وتقرر سوسن بدر أن تختفي وابنتها منعا من حدوث أى أزمات بعد قرار زواج. 

أكدت الفنانة مني عبد الغني سعادتها بردود الافعال حول مسلسلها الجديد " قلع الحجر ، والذي يعرض علي محموعة قنوات صدي البلد .

وقالت مني عبد الغني في تصريحات خاصة لصدي البلد : الشكل الذي ظهر به الشخصية التي العبها داخل الاحداث كان بالاتفاق مع مخرج العمل حسني صالح ، فقد قررنا علي الا اظهر بمكياج ، نظرًا لانها سيدة طبيعية وبسيطة ، واكتفيت بوضع الكحل فقط .

وعن الاريحية في ارتداء الحجاب بالادوار الصعيدية تقول :  الحجاب لايشكل بالنسبة لي عائق ولايورقني فى أي عمل ، فأنا العب ادوار الام وليس فتاة فى الجامعة ، لذلك لا أشغل تفكيري فى هذا الأمر ، بل أركز فى إداء الشخصية .

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز ، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.

الفنانة مني عبد الغني سوسن بدر عبد العزيز مخيون محمد رياض مسلسل قلع الحجر

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