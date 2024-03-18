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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مودرن جاس تحقق إيرادات 2,6 مليار جنيه خلال 2023

شركة مودرن جاس
شركة مودرن جاس

أعلن  المهندس محمد قنديل رئيس الشركة الحديثة للغاز الطبيعي (مودرن جاس)، إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول، أن شركته حققت طفرة كبيرة فى الإيرادات بلغت 2,6 مليار جنيه خلال 2023، رغم من التحديات الاقتصادية.

وتخدم شركة مودرن جاس نحو  1.6 مليون عميل من خلال 31 مكتب لخدمة العملاء على مستوى 9 محافظات تعمل بها الشركة.

واستكملت مودرن جاس أعمال التعاقدات مع أجهزة المدن المختلفة حيث تم التعاقد علي 22 بروتوكول ومنطقة جديدة بمحافظات القاهرة ،سوهاج ،الشرقية ،العلمين ،الإسماعيلية ،بورسعيد وقنا بقيمة تخطت 1.44 مليار جنيهاً، بحسب رئيس الشركة خلال الجمعية العامة العادية للشركة الحديثة للغاز الطبيعي (مودرن جاس) لعرض نتائج أعمال عام 2023، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وأضاف رئيس الشركة الحديثة للغاز الطبيعي (مودرن جاس)، أن الشركة تمكنت  من تسجيل واعتماد فرع الشركة بالإمارات العربية المتحدة لدي أدنوك كمقاول رئيسي وجاري حالياً تسجيل و اعتماد الشركة في نشاط تركيب الغاز في المباني.  

المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية

وتقوم الشركة بالمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية مثل العلمين الجديدة ، العاصمة الإدارية الجديدة  والإسماعيلية الجديدة والمناطق الصناعية الجديدة بقنا وسوهاج كذلك المساهمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"  بتوصيل الغاز الطبيعي إلى محافظات قنا وسوهاج والشرقية حيث تم تدفيع الغاز الطبيعي لعدد 45 قرية ليصبح إجمالي ما تم تدفيعه منذ بدء المبادرة 97 قرية بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية المدعمة حيث تم توصيل جميع المخابز الكائنة بمناطق عمل الشركة بعدد 872 مخبز وكذلك محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي CNG حيث تم تدفيع الغاز لعدد 87 محطة بمختلف مناطق عمل الشركة .  

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