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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنت تاجر فضايح.. بسمة وهبة تصرح بأخبار جديدة عن بوسي وسعد الصغير

سعد الصغير
سعد الصغير

قالت الإعلامية بسمة وهبه ، إن هل من الشهامه يا سعد تأخد كاميرا وتزور أبو المطربة بوسي في بيته ليحكي عنها بسوء، مضيفاً سعد الصغير للإعلامية بسمة وهبه أن أبو المطربة بوسي ليس الحكي عن بوسي بسوء وهذا دليل أن حضرتك متفرجتيش على البرنامج.


وأضافت « بسمة وهبه » خلال تقديمها لبرنامج “العرافة” على قناة "النهار" :"أنت حسستني أنك مذيع"، موضحاً الفنان سعد الصغير أن واجهه أبو بوسي بالأخطاء التي كان يرتكبها في حقها مثل أن بوسي كانت تريد من ينفق عليها مثلها كمثل أي أبنه مسؤولة من والدها ولكن والدها كان ينفق ماله على الخمور وغيره، وقال أبو بوسي أريد أن بوسي تسامحني ونتصالح.


وأشارت الإعلامية بسمة وهبه، :"أنت يا سعد تاجر فضايح"، ونوه سعد الصغير إلي أن لو على الفضائح أختها كلمتني وقالت أين الـ 250 ألف جنية إللي مع سعد الصغير.


 

بسمة وهبة بوسي سعد الصغير

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