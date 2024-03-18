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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

8 مصابين.. سيارة مسرعة تتسبب في كارثة على كورنيش العجوزة بـ الجيزة

اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية

أصيب نحو 8 أشخاص في الجيزة جراء اصطدام 4 سيارات بهم على طريق كورنيش النيل في الجيزة، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابين للمستشفى.

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التفاصيل الكاملة لـ حادث كورنيش العجوزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغا باصطدام 4 سيارات ملاكي مع بعضهم على كورنيش النيل في العجوزة وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن الجيزة.

بالانتقال والفحص، تبين من تحريات أجهزة أمن الجيزة اصطدام سيارة بها 3 شباب و3 فتيات بـ 3 سيارات أخرى مما نتج عنه إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

التحريات: سيارة مسرعة وراء حادث كورنيش العجوزة

وقالت تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن السيارة المتسببة في الحادث كان سائقها يقودها برعونة وشكل هيستيري في الطريق واصطدمت بـ 3 سيارات نتج عنها إصابة 8 أشخاص.

وشرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن الحادث نتج عنه إصابة 8 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، وإصابة فتاة باشتباه ارتجاج بالمخ، وجرى فحص المحضر وتجنيب السيارات واستكمال الإجراءات القانونية.

إصابة 8 في حادث تصادم مروع على كورنيش النيل

وقال شهود العيان على حادث كورنيش العجوزة في الجيزة، أن أحد السيارات كان سائقها يسير بشكل هيستيري وسريع واصطدم بـ السيارات الثلاثة الأخرى مما نتج عنه إصابة المتواجدين بالسيارات الأخرى.

وتفحص أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، البلاغ لكشف ملابسات وأسباب وقوع الحادث حيث تبين من التحريات الأولية أن سيارة تسببت في الحادث.

قالت التحريات الأولية والاستماع لأقوال شهود العيان أن إحدى السيارات كانت تسير برعونة وسرعة عالية على الطريق واصطدمت بـ 3 سيارات أخرى مما تسبب في وقوع الحادث.

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطار النيابة العامة في الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والتحفظ على السيارات في الحادث وتسيير الحركة المرورية على طريق كورنيش النيل. 

وقالت مصادر طبيبة أنه جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وتلقيهم العلاج اللازم داخل مستشفى العجوزة حيث تباينت الإصابات بين الكدمات والكسور والسحجات واشتباه في ارتجاج بالمخ.

الجيزة العجوزه سيارات ملاكي طريق كورنيش النيل مديرية امن الجيزة

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