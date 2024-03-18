بعد فرز أكثر من 99%.. فوز الرئيس الحالي فلاديمير بوتين بالانتخابات الروسية

أظهرت نتائج فرز غير نهائية تقدما كبيرا للرئيس الروسية الحالي فلاديمير بوتين أمام منافسيه الـ 3 وهم ليونيد سلوتسكي مرشح الحزب الليبرالي الديموقراطي، نيكولا خاريتونوف مرشح الحزب الشيوعي، وفلاديسلاف دافانكوف مرشح حزب الناس الجدد.

وحتي الآن تم فرز 99.49% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية، حيث أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها الأحد وشهدت نسبة الإقبال 74.22%.

ووفقا لنتائج الانتخابات الحالية، حصل الرئيس الروسي الحالي والمرشح المستقبل فلاديمير بوتين على %87.33، وحصل ليونيد سلوتسكي مرشح الحزب الليبرالي الديموقراطي على %3.20، كما حصل نيكولا خاريتونوف مرشح الحزب الشيوعي على %4.31، بينما حصل فلاديسلاف دافانكوف مرشح حزب الناس الجدد على %3.80.

وبهذه النتائج حتي الآن، يتأكد فوز المرشح المستقل والرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين بالانتخابات الرئاسية وفترة ولاية آخري تمتد إلى 6 سنوات.

ومن جانبه، قال بوتين في تصريحات، تعليقا على نتائج الانتخابات الرئاسية، إنه يحلم باتحاد روسي قوي ومستقل، معربا عن أمله في أن تسمح له نتائج الانتخابات بتحقيق ذلك مع الشعب الروسي.

وأضاف: "كنت أحلم بروسيا قوية ومستقلة وذات سيادة، وآمل أن تسمح لنا نتائج التصويت جميعا، جنبا إلى جنب مع الشعب الروسي، بتحقيق هذه الأهداف".