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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رويترز: مفوض عام الأونروا يزور القاهرة اليوم ويجري مباحثات مع شكري

مفوض عام الأونروا
مفوض عام الأونروا

أفادت وكالة رويترز، أن رئيس وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين " الأونروا " فيليب لازاريني، سيجري محادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال زيارته إلى القاهرة، اليوم الاثنين.

وتأتي زيارة مفوض عام وكالة الأونروا إلى مصر، ضمن جهود مصر والوكالة لتأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفك الحصار التي يفرضة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أكدت وكالة الأونروا أن تسليم المساعدات إلى قطاع غزة برًا هو الطريق الأكثر فعالية وأمانًا، لافتة إلى أن وصولها المستدام دون عوائق مسألة حياة أو موت.

ووصفت وكالة الأونروا الأوضاع في شمال قطاع غزة بـ"المأساوية إلى أبعد الحدود"، وذلك جراء النقص الحاد في المواد الغذائية الأساسية.

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