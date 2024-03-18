1084 عاما على تأسيس الأزهر.. لديه 100 دولة و40 ألف طالب

الأزهر رسالته عالمية

قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، إن الأزهر هو قلب مصر واليوم نحتفل بـ 1084 عام على تأسيس هذا المعهد العريق ومازال هذا المعهد فتى شاباً قوياً يصدر علماً إلى الدنيا كلها.





وأضاف « فؤاد » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” على قناة "الحدث اليوم" الذي يقدمه الإعلامي السيد علي، أن معهد الأزهر له علامات مضيئة في سماء العلم والدين، موضحاً أن حين تدخل إلى الأزهر الشريف وترى جموع الوافدين الذين يأتون من جميع العالم يجلسون في صفاً واحد.





وأشار المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، إلى أن لدينا ما يقرب من 100 دولة عربية وإسلامية وغير إسلامية ترسل أبناءها للأزهر الشريف ولدينا ما يقرب من 40 ألف طالب من هذه الدول كلهم يصدرون إلى العالم كل عام بمنهج الأزهر وبحبهم لمصر ويحملون رسالة الإسلام الوسطية التى يحملها الأزهر، منوها إلى أن الأزهر رسالته عالمية.



