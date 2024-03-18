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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمريكا قدمت مشروع قرار يعكس وجهة نظرها أكثر من إسرائيل.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار قبل ما يتم تصويت على القرار التي استخدمت الفيتو عليه أواخر الشهر الماضي.


وأضاف « عبد الفتاح » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” على قناة "الحدث اليوم" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، أن الولايات المتحدة تقدمت بمشروع قرار يعكس وجهة نظرها ووجهة نظر إسرائيلية أكتر من وجهة نظر أمريكية.

وأشار رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إلى أن هذا المشروع خضع لمراحل كثيرة من التفاوض أستمرت حتى الآن ولمدة أسبوعين ووصلنا للنسخه الخامسة من مشروع القرار بعد التعديلات.

 

الولايات المتحدة أمريكا الفيتو

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