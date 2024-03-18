تحرير سعر الصرف ليس مرتبطا بالغلاء.. خبير يوضح العلاقة بينهما

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن اليوم لدينا الكثير من العملة الأجنبي وتوفر دولارات ومن أكثر من مصدر، مضيفاً أن لا يوجد تخوف.



وأضاف « عبده » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” على قناة "الحدث اليوم" الذي يقدمه الإعلامي السيد علي، أن يوجد الكثير متخوف من التضخم وهذا التخوف من الانطباع القديم أن التعويم مرتبط بالغلاء ولكن اليوم التعويم ليس مرتبط بالغلاء لان يوجد وفرة من الدولارات وبنوك تقيله في العالم كله.



وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر الأحتياطي الخاص بها هيعدي الـ 60 و 62 مليار.