6 ملايين لاجئ فلسطيني يتلقون مساعدات من وكالة الأونروا.. تعرف على التفاصيل

قال عدنان أبو حسنة، مستشار وكالة الأونروا، إن لازالت المحاولات الإسرائيلية باستثناء الأونروا وعدم السماح لها بالعمل ولكن عملياً اننا متواجدون على الأرض.



وأضاف « أبو حسنة » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” على قناة "الحدث اليوم" الذي يقدمه الإعلامي السيد علي، أن الاونروا هي الوحيدة التي بقيت في قطاع غزة ولديها الألاف من الموظفين ومئات العربات والمخازن والمؤسسات لذلك العمل مستمر.





وأشار مستشار وكالة الأونروا، إلى أن القضية لا تتعلق برغبة إسرائيلية وبسبب ادعاءات لأن 12 موظف كان لهم بأحداث السابع من أكتوبر، منوهاً إلى أن هناك 6 مليون لاجئ فلسطيني يتلقون مساعدات من الاونروا.







