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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتخابات روسيا .. نتائج أولية تشير لحصول بوتين على 87.3% من الأصوات

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الروسية تشير إلى حصول الرئيس فلاديمير بوتين على 87.3% بعد فرز 99.7% من الأصوات.

وقالت الوكالة إنه بعد فرز 99.7% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد، يتصدر المرشح المستقل فلاديمير بوتين النتائج بنسبة 87.3%، يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.3%، وفلاديسلاف دافانكوف  3.83% وليونيد سلوتسكي 3.21% حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

وأشارت إلى أنه بعد فرز جميع الأصوات، حصل بوتين على 85.13% في العاصمة موسكو، وعلى 82.10% في مقاطعة سفيردلوفسك، و88% في مقاطعة فولغوغراد، و93.6% في القرم، فيما حصل دافانكوف على 6.65% وخاريتونوف 3.84% وسلوتسكي 2.83% بعد فرز جميع الأصوات في العاصمو موسكو.

وتجاوز عدد الناخبين 112 مليوناً في أراضي روسيا، ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن جميع الدول "غير الصديقة" حاولت التدخل في الانتخابات الرئاسية الروسية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وألمانيا.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية الروسية، الجمعة، والتي يتنافس فيها الرئيس فلاديمير بوتين مع 3 مرشحين آخرين، وتشير كافة التوقعات إلى أنه سيفوز بولاية جديدة.

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