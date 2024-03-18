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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

طاقة النواب: صمت المجتمع الدولي وراء منع وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

طلعت السويدى رئيس
طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

أكد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن عرقلة حكومة جيش الاحتلال الإسرائيلي من دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة من خلال فرض العديد من القيود شديدة التعقيد على شاحنات المساعدات كشفت عن الوجه القبيح لهذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

مشيراً إلى أن الصمت الرهيب من المجتمع الدولي جعل جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم جميع أنواع العنف والتخريب والدمار داخل قطاع غزة فلم يكتف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطع الكهرباء ومنع الطاقة وتدمير دور العبادة والمستشفيات والمدارس والجامعات والبنية الأساسية والمنازل داخل قطاع غزة ولكن وصل الأمر إلى تجويع الشعب الفلسطيني ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال " السويدى " فى تصريحات له اليوم : إن المجتمع الدولي مطالب وأن يتدخل وبأقصى سرعة لدعم ومساندة الجهود الجبارة والكبيرة التى تقوم بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأوضاع الإنسانية والكارثية فى قطاع غزة مؤكداً أن حصول الإنسان على لقمة العيش والغذاء تعد من أبسط حقوق الإنسان التى يتمتع بها معتبراً صمت المجتمع الدولي عن هذه السياسات الاسرائيلية البشعة والمخالفة لابسط حقوق الإنسان ستظل وصمة عار جبين البشرية جمعاء.

وطالب النائب طلعت السويدى بضرورة التدخل العاجل من المجتمع الدولى لتنفيذ رؤية مصر للوقف الفورى لجميع الانتهاكات والاعتداءات السافرة التى يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل واجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مشيراً إلي أن صمت المجتمع الدولي بصفة عامة والانحياز الأعمى من الولايات المتحدة الأمريكية جعل حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تتوقف فقط عن أعمالها الاجرامية وحرب الإبادة ضد الفلسطينيين ولكن فى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين فى قطاع غزة.

وقال النائب طلعت السويدى : إن العالم بجميع دوله ومنظماته اصبح على وعى وإدراك كاملين أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ستظل على موقفها الثابت والتاريخى والداعم للقضية الفلسطينية والأشقاء حتى حصولهم على حقوقهم المشروعة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية موجهاً تحية قلبية إلى الشعب الفلسطيني على صموده ووقوفه بكل قوة وبسالة فى وجه الاحتلال الإسرائيلي ورفضه وبشكل قاطع لخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي للتهجير القسري للفلسطينيين لتصفية القضية الفلسطينية.

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