أفغانستان تعلن قصف مواقع عسكرية في باكستان ردًا على ضربات مماثلة

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الاثنين قصف عدة مواقع عسكرية على الحدود مع باكستان رداً على ضربات جوية مماثلة شنها الجيش الباكستاني شرقي أفغانستان.



وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان على إكس "ردا على هذا العدوان، استهدفت قوات حرس الحدود التابعة للجيش الأفغاني المراكز العسكرية الباكستانية على طول الخط الافتراضي بالأسلحة الثقيلة".

وكان المتحدث باسم حركة طالبان، التي تتولى الحكم في كابل، ذبيح الله مجاهد، قال في وقت سابق، إنه "عند قرابة الساعة الثالثة فجرا، قصفت طائرات باكستانية منازل مدنية" في ولايتي خوست وبكتيكا الحدوديتين.

وأشار مجاهد إلى أن القتلى الثمانية هم من النساء والأطفال.

وقال مسؤولان أمنيان إن غارات جوية باكستانية استهدفت في وقت مبكر من الإثنين مخابئ يعتقد أنها لحركة طالبان الباكستانية داخل أفغانستان،

ويأتي ذلك بعد يومين من مقتل 7 جنود في تفجير انتحاري وهجمات منسقة في شمال غربي البلاد.