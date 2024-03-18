كاتب صحفي: لا وجه للمقارنة من حيث الشعبية والإنجازات بين بوتين والمرشحين الآخرين

قال محمد مصطفى الكاتب الصحفي، :" لا توجد مقارنة من حيث الشعبية أو الإنجازات، أو من حيث الطموح لروسيا الإتحادية بين الرئيس الروسي بوتين وبين المرشحين الآخرين"



وأضاف محمد مصطفى خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الغرب وحلف الناتو في صراع مع روسيا الاتحادية، معلقاً: "الروس اختاروا الرجل الذي رفع شعار حتمية الانتصار على الغرب في هذه المعركة التاريخية".

وأشار الكاتب الصحفي إلى، أن الرئيس الروسي بوتين تولى الحكم في روسيا منذ عام 2020، متابعاً:"صعب للغاية أن نتخيل أن يغيب الرئيس الروسي بوتين عن مشهد الحكم في روسيا".