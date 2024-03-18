ارتفاع الإنتاج الصناعي بالصين بأكثر من التوقعات بأول شهرين في 2024

فاقت البيانات الاقتصادية في الصين عن أول شهرين من 2024 توقعات المحللين، وسط ارتفاع مبيعات التجزئة واستثمارات الأصول الثابتة والإنتاج الصناعي.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الإثنين الثامن عشر من مارس، عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين، ارتفعت مبيعات التجزئة 5.5% وهو ما يتجاوز توقعات زيادتها بنسبة 5.2%. فيما قفز الإنتاج الصناعي بنسبة 7% مقارنة بتقديرات نموه بنسبة 5%.

وبحسب وكالة أنباء سي إن بي سي عربية ارتفعت الاستثمارات في الأصول الثابتة بنحو 4.2% وبأكثر من توقعات زيادتها بنسبة 3.2%.

هذا وسجل معدل البطالة في المدن الصينية مستويات 5.3% في شهر فبراير.

أما مبيعات التجزئة للسلع المادية عبر الإنترنت فارتفعت 14.4% على أساس سنوي على مدار أول شهرين من العام.

على الجانب الآخر، انخفضت الاستثمارات في القطاع العقاري 9% في أول شهرين من 2024 على أساس سنوي. بينما ارتفعت الاستثمارات في البنية التحتية 6.3%.

وكانت بيانات صينية أظهرت يوم السبت تراجع أسعار المنازل لثامن شهر على التوالي في فبراير وبنحو 0.3%.

وعلق محللو جولد مان على البيانات بعد صدورها بأنهم يعتقدون أن زخم النمو المتتابع في الصين ظل قوياً في الربع الأول، على الرغم من التباين الملحوظ على مستوى القطاعات.

وأضاف المصرف الأميركي: ومع ذلك، فمن أجل ضمان مستهدف النمو الطموح للعام الجاري بنسبة 5%، لا يزال المزيد من التيسير النقدي ضرورياً، خاصة على مستوى الطلب.

ويتوقع المحللون خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الثاني، وكذلك الرابع من العام الجاري.

وعلى الرغم من النتائج الإيجابية، حذرت المتحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاء في الصين من أن الطلب المحلي لا يزال غير كافياً. وأضافت: القطاع العقاري لا يزال في فترة تكيف، كما أن إجمالي الاقتصاد لا يزال في فترة حرجة من الانتعاش.