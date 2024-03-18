مستريحة بورسعيد نصبت على سيدتين في 500 ألف جنيه| تفاصيل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد من (سيدتان- مقيمتان بدائرة القسم) بتضررهما من أخرى (مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهما والتحصل منهما على مبالغ مالية بإجمالى (585 ألف جنيه) بزعم توظيفها فـي تجارة الأجهزة الكهربائية نظير أرباح شهرية إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح ورفضت رد أصل المبالغ لهما.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن بورسعيد من ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.