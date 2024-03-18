دي إهانة .. هجوم ناري من مرتضى منصور ضد رامز جلال .. فيديو

هاجم المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الفنان رامز جلال وبرنامجه الذي يقدمه قائلا ده إهانة كبيرة للفنانين مينفعش اللي بيحصل ده .

ووجه رسالة للفنان اشرق زكي طالبه بسرعه التدخل ووقف تلك المهزلة التي تحدث في برنامجه عقب خروجه من مجلس الدولة



وتنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قضية بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي

اكد المستشار مرتضى منصور أن هناك حكم من محكمة الجنايات بأن عضويه هانى العتال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مزوره .

وقد تدخل المستشار مرتضى منصور رئيس النادى السابق، واكد الجلسة الماضية إن أموال النادي تم الحجز عليها من قبل ممدوح عباس وأخذوا نصف مليار جنيه، مؤكدا أن وزير الشباب والرياضة طلب منه الحصول على قرض ليسدد ديون النادي وهو رفض ذلك.