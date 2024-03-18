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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أشغال شقة الحلقة 9.. هشام ماجد وأسماء جلال يستعينان بـ نهى عابدين

أشغال شقة
أشغال شقة

طرحت منصة شاهد vip الحلقة التاسعة من مسلسل " أشغال شقة " والذي يقوم ببطولته كل من هشام ماجد واسماء جلال ، وذلك قبل طرحها علي شاشات التليفزيون .


وشهدت الحلقة التاسعة من مسلسل " أشغال شقة " العديد من الاحداث ، ومنها استعانة كل من حمدي " هشام ماجد " و ياسمين " أسماء جلال " بعاملة جديدة في المنزل " نهي عابدين " والتي تعاني من وسواس النظافة .

 

كما شهدت الحلقة اصابة ياسمين بمرض جلدي ، حيث ظهر " قمل " في شعرها ونقل الي زوجها حمدي المرض .

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أبطال مسلسل أشغال شقة:

مسلسل أشغال شقة يقوم ببطولته هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

 

 

ضيوف شرف أشغال شقة:

العمل يضم عددا من ضيفات الشرف اللاتي يظهرهن في دور مديرات المنزل مثل إنعام سالوسة وانتصار ونهي عابدين وإنجي وجدان ورحمة أحمد ومي كساب.

 

مخرج ومؤلف أشغال شقة:

مسلسل أشغال شقة من تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

مخرج ومؤلف العمل خالد دياب، قدم عددا من الاعمال الناجحة خلال الفترة الماضية منها مسلسل تحت الوصاية بطولة مني زكي ومسلسل طايع من بطولة الفنان عمرو يوسف وفيلم بره المنهج من بطولة ماجد الكدواني.

أشغال شقة أنعام سالوسة مسلسل أشغال شقة منصة شاهد منصة شاهد vip نهى عابدين

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