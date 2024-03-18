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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

2 مليون قطعة ملابس للأولى بالرعاية.. محافظ الدقهلية يفتتح معرض دكان الفرحة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، معرض " دكان الفرحة " ضمن حملة صندوق تحيا مصر لتوفير 2 مليون قطعة ملابس للأسر الأولي بالرعاية ضمن أكبر حملة كساء للأسر الأولي بالرعاية من خلال التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية وبنك الكساء المصري وجمعية الأورمان ، حيث يقام المعرض بمدينة أجا.


جاء ذلك بحضور ممثلي صندوق تحيا مصر والأستاذ عبدالخالق عبدالعظيم مدير جمعية الأورمان بالدقهلية واللواء صبري عبده رئيس مركز ومدينة أجا.


وقال " مختار " أبعث برسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي دعمه المتواصل للأسر الأولي بالرعاية وتقديم الرعاية الكامل لهم من خلال صندوق تحيا مصر بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وحرصه علي وصول كافة المساعدات الي هذه الأسر في مختلف قري مصر.


واوضح " المحافظ " بأن مبادرة دكان الفرحة التي أطلقها صندوق تحيا مصر توفر 30 الف قطعة ملابس لعدد 3 آلاف أسرة من الأسر الأولي بالرعاية بنطاق المحافظة بواقع 10 قطع ملابس لكل أسرة، مشيداً بجودة الملابس المعروضة.


والتقي " مختار " بعدد من الأسر داخل المعرض وأكد لهم أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل علي تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لكم ومستمرون في تلبية كافة احتياجاتكم.


وثمن " المحافظ " دور القائمين علي صندوق تحيا مصر وكافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم  للأسر الأولي بالرعاية علي مستوي محافظات مصر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالدقهلية للأسر الأولى بالرعاية مصلحة الجمارك المصرية مصلحة الجمارك مؤسسات المجتمع مؤسسات المجتمع المدني

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