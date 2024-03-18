محافظ دمياط: نحرص على استرداد أراضي الدولة ومنع أية محاولات للتعدي عليها

أكدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض الحرص على استرداد أراضي الدولة ومنع أية محاولات للتعدي عليها.



جاء ذلك خلال جولة المحافظ اليوم /الاثنين/ بمزرعة البط بالخياطة، بعد نجاح المحافظة في الحصول على حكم بملكية الأرض واستردادها من المتعدى وتسجيلها بسجلات أملاك الدولة.



وأوضحت المحافظ أن المزرعة تبلغ مساحتها 15 فدانًا، مشيرة بأنها بحثت آلية تحقيق الاستفادة من تلك الأرض بما يتوافق مع الطبيعة الخاصة بالمنطقة وبما يعود بالنفع على المحافظة.



وعلى صعيد آخر، تفقد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة الدكتور المهندس محمد خلف الله مشروعات (كمبوند دار مصر 2، وجنة 44 عمارة، وجنة 59 عمارة) بالحي السادس؛ حرصًا على المتابعة الدورية للأحياء والمشروعات القومية للإسكان للوقوف على مستوى (الزراعة، والنظافة، وأعمال الصيانة).



ووجه بضرورة تكثيف أعمال النظافة والزراعة للمسطحات الخضراء بين العمارات ومعالجة ظاهرة الملوحة بالمسطحات الخضراء وإعادة زراعتها بالنجيل والأشجار والصيانة الدورية الداخلية للعمارات.



وأكد ضرورة متابعة أية مخالفات بالكمبوند واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرادعة؛ للحفاظ على النسق الجمالي والحضاري والخصوصية للكمبواند والالتزام التام بشروط التعاقد والتخصيص ومن يخالف تلك القواعد فسيتم تطبيق القواعد واللائحة العقارية حيال تلك المخالفات.

