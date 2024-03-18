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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في ظل تصاعد التوترات.. نتنياهو وبايدن يتحدثان اليوم للمرة الأولى منذ شهر

نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه من المنتظر أن يتحدث رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الإثنين، لأول مرة منذ شهر.

ووفقا للصحيفة العبرية، ستجري المحادثة على خلفية التوترات العالية بين نتنياهو وبايدن والإدارة الأمريكية.

وفي وقت سابق، هاجم  نتنياهو، الولايات المتحدة الأمريكية بعد الانتقادات المتزايدة من قبل مسئوليها ضد قيادته وسط الحرب في قطاع غزة، قائلا إن الضغط لن يمنع إسرائيل من تحقيق “النصر الكامل”.

وفي الأيام الأخيرة، أعرب كبار المسؤولين من الولايات المتحدة، أقوى حليف لإسرائيل، علناً عن إحباطهم من نتنياهو وحكومته.

واتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، نتنياهو بإيذاء إسرائيل بسبب العدد الكبير من الشهداء المدنيين في غزة، ليرد عليه نتنياهو، قائلا “نسأل أصدقاءنا بالمجتمع الدولي إن كانت ذاكرتهم قصيرة ونسوا هجوم 7 أكتوبر”.

ولفت نتنياهو إلى أن خطاب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بشأن الانتخابات الإسرائيلية لم يكن مناسبا وفي غير محله، مؤكدًا أن إسرائيل ستواصل الضغط العسكري على حماس.

بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثة نتنياهو وبايدن الحرب في قطاع غزة إسرائيل

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في ظل تصاعد التوترات.. نتنياهو وبايدن يتحدثان اليوم للمرة الأولى منذ شهر


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