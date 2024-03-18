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تحقيقات وملفات

خطأ أم بفعل فاعل؟.. تفاصيل صادمة في حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال

حريق لوكيشن جودر
حريق لوكيشن جودر

شهد لوكيشن تصوير مسلسل “جودر” بطولة الفنان ياسر جلال، نشوب حريق طفيف في أحد ديكورات العمل، وتم إخماده سريعا دون إصابات أو خسائر بشرية.

حريق لوكيشن جودر

كشفت مدينة الإنتاج الإعلامي عن تفاصيل الحريق الذي نشب في الحي الشعبي بديكور أحد المسلسلات، والذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، بدءاً من 16 رمضان.

وأكدت مدينة الإنتاج الإعلامي في بيان لها: «اندلع منذ قليل حريق محدود بديكور أحد المسلسلات والذي يتم تصويره بالحي الشعبي بمناطق التصوير المفتوحة بمدينة الإنتاج الإعلامي».

كشفت التحريات الأولية، أن حريق لوكيشن تصوير مسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال، اندلع في منطقة الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي المخصص لتصوير الأعمال الدرامية، وتم السيطرة عليها دون خسائر بشرية.

ونشر الفنان شريف إدريس، عبر صفحته الشخصية منشورا، أفاد فيه بأنه تمت السيطرة على حريق داخل ديكور مسلسل “جودر”، قائلا “هو ايه حكاية الحرايق يا جدعان.. تمت السيطرة علي حريق في ديكور ألف ليلة وليلة “جودر” الحمد الله ربنا ستر”.

ومن جانبه كشف إسلام خيري، مخرج مسلسل جودر، عن أن الحريق كان بسيطًا، ونشب داخل لوكيشن محل في مدينة الإنتاج الإعلامي، لكن تم السيطرة عليه بشكل عاجل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، ولم تحدث خسائر بشرية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة علي حريق داخل ديكورات مسلسل «جودر- ألف ليلة وليلة»، دون وقوع خسائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من مدينة الإنتاج الإعلامي، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء، وسيارات الإسعاف لمكان الواقعة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة علية، دون خسائر بشرية. ودلت التحريات الأولية، نشوب الحريق داخل الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، مكان تصوير مسلسل «جودر، ألف ليلة وليلة» وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مسلسل جودر، ينتمي إلى الأعمال الفانتازيا الأسطورية التي تتفرد من نوعها، ويعد العمل بين أضخم وأكبر المسلسلات إنتاجًا خلال هذا الموسم، وذلك خلال ما ظهر في البرومو الخاص به والذي يعكس ضخامة الديكور والملابس، والخدع البصرية وفنون الجرافيك المستخدمة فيه.

يضم مسلسل جودر، مجموعة من ألمع نجوم الفن وفي مقدمتهم: النجم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، ومسلسل جودر- ألف ليلة وليلة من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.

وينتظر محبو النجم ياسر جلال، متابعة أولى حلقات مسلسل جودر، ومن المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، حيث ينتمي المسلسل لـ فئة 15 حلقة، وذلك حسبما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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ويجسد ياسر جلال، خلال أحداث العمل شخصية شهريار، أما ياسمين رئيس فتجسد شخصية شهرزاد، ومحمد التاجي يجسد شخصية قمر الزمان والد ياسمين رئيس أما هنادي مهنا فتجسد شخصية حورية بحر، أما أحمد بدير، فيظهر بشخصية أحد أعيان المغرب.

ومن المقرر أن مسلسل «جودر»، سيذاع خلال شهر رمضان المبارك، عبر شاشة القنوات التالية:

- ON
-ON Drama
-منصة watch.

حريق لوكيشن المعلم

وقبل أيام نشب حريق كبير داخل ستوديو الأهرام ، واشتعلت النيران في عدد من مواقع التصوير لمسلسلات رمضان 2024، منها مسلسل "المعلم" بطولة الفنان مصطفى شعبان، لم يكن هذا الحادث هو الأول من نوعه، بل وقعت حوادث أخرى مماثلة قبل ذلك .

وكشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بالجيزة عن تحول "ستوديو الأهرام" لكومة من الرماد بعدما أتت النيران عليه وعلى محتوياته بالكامل ، خاصة أن الديكورات في مواقع التصوير تحتوى على كميات كبيرة من الأخشاب والأقمشة التي ساعدت في انتشار النيران بسرعة كبيرة.

وتقدر الخسائر المبدئية بملايين الجنيهات نظرًا لالتهام النيران ديكورات تصوير عدد من مسلسلات رمضان، وقد سقط ونش من السلالم الهيدروليكية للحماية المدنية أثناء عمليات إخماد حريق "ستوديو الأهرام".

وامتد الحريق إلى ١٠ عقارات مجاورة، وأخلت قوات الحماية المدنية العقارات من قاطنيها قبل حدوث خسائر بشرية.

وفصلت الجهات المختصة الغاز والكهرباء عن المنطقة المحيطة بحريق "ستوديو الأهرام"، ووصل إلى موقع الحريق عدد جديد من سيارات الإطفاء، ليرتفع عددها إلى ١٨ سيارة، لتتمكن من محاصرة النيران بسبب ارتفاع ألسنة اللهب وخشية امتدادها للعقارات المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق، إلا أن الحريق التهم أجزاء كبيرة من الديكور المصنوع من الأخشاب، دون وقوع أي إصابات بين العاملين أو الفنانين.

وكلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل ستوديو تصوير لمسلسل "الكبير أوي" داخل فيلا بقرية المنصورية التابعة لمركز منشأة القناطر، ورفع آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحريق.

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