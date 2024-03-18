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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سوق دبي المالي ينجز المراجعة الدورية لأوزان المؤشر العام والإسلامي

سوق دبي المالي
سوق دبي المالي

أعلن سوق دبي المالي، إنجازه المراجعة الدورية لعينة المؤشر العام والمؤشر الإسلامي، مشيراً إلى أن تطبيق الأوزان الجديدة للأسهم المتضمنة في المؤشرات تم اعتبارا من اليوم الموافق 18 مارس الجاري.

واستناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، استحوذت 4 شركات على نحو 40% من إجمالي وزن المؤشر العام وهي "دبي الإسلامي" بحصة 10%، و"إعمار العقارية" بوزن 10%، و"ديوا" 10%، و"الإمارات دبي الوطني" بنسبة 10%.

وجاء سهم "دبي التجاري" في المركز الخامس بوزن 6.5%، ثم "العربية للطيران" 5.97%، و"دبي للاستثمار" 5.57% و"إعمار للتطوير" 5.43% و"المشرق" 5.24% و"سالك" 4.77% و"دو" 4.28% و"الخليج للملاحة" 2.66% و"إمباور" 2.32% و"مصرف عجمان" 2.17%.

وحل سهم "سوق دبي المالي" في المركز الـ 15 بوزن 1.65% و"تبريد" 1.62% و"ديار" 1.58% و"أرامكس" 1.4% و"تيكوم" 1.37% و"تعليم" 1.34% و"الاتحاد العقارية" 1.14%، فيما جاءت باقي الشركات بحصص دون 1%.

وبالنسبة لأوزان الشركات في المؤشر الإسلامي لسوق دبي المالي، استحوذت 3 أسهم على نحو 30% من إجمالي وزن المؤشر وهي، "إعمار العقارية" بحصة 10% و"دبي الإسلامي" بوزن 10% و"ديوا" بنسبة 10%.

وتصدر سهم "العربية للطيران" المركز الرابع بوزن 8.26% ثم "دبي للاستثمار" 7.72% و"إعمار للتطوير" 7.53% و"سالك" 6.61% و"دو" 5.93% و"الخليج للملاحة" 3.68% و"إمباور" 3.22%، و"إمباور" 3.22% و"مصرف عجمان" 3% و"سوق دبي المالي" 2.29% و"تبريد" 2.25%.

وبلغ وزن سهم "ديار" في المؤشر الإسلامي" 2.19% و"جي اف اتش" 2.07% و"أرامكس" 1.93% و"تيكوم" 1.9% و"تعليم" 1.86% و"السلام البحرين" 1.81% و"الاتحاد العقارية" 1.58% و"تاكسي دبي" 1.38% و"أمانات" 1.25%، فيما جاءت باقي الشركات بحصص دون 1%.

وتستند مؤشرات سوق دبي المالي، بما في ذلك المؤشر العام والمؤشر الإسلامي والمؤشرات القطاعية، إلى أفضل الممارسات الأمر الذي يوفر لكافة المتعاملين مؤشرات عالمية يسهل تداولها والاستثمار وفقاً لها.

وتتولى شركة "اس آند بي داو جونز انديسيز" العالمية، مهمة "وكيل احتساب المؤشرات"، علماً أنه يتم احتسابها على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحُر مع إعادة موازنتها بصورة ربع سنوية تحت إشراف لجنة مُختصة مستقلة.

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