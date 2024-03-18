إبراهيم نور الدين: لم أتهرب من خوض الاختبارات البدنية للحكام

كشف إبراهيم نور الدين الحكم الدولى أنه تعرض للإصابة بمزق فى القدم وتم إخطار محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام بهذا الأمر لذلك لم أخضع لاختبار البدنى ولم أتهرب منه.



وأوضح إبراهيم نور الدين خلال تصريحات لبرنامج "نجوم فى عز الظهر" عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا" غير صحيح بالمرة أن أطلب إدارة مباراة الأهلى والزمالك الماضية فى ختام مسيرتى التحكمية التى سوف تنتهى الموسم الجارى".

وأضاف إبراهيم نور الدين قائلا " هناك مجموعة كبيرة تعمل لعمل فجوة كبيرة بين كبار الحكام حيث تعرضت لحملة منذ فترة كبيرة لتشويه صورتى".