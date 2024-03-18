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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

50 %.. رئيس الإمارات يقرر زيادة العلاوة الشهرية للأئمة والمؤذنين

الرئيس الإماراتي
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد

أصدر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، اليوم الاثنين، قرارا يقضي بزيادة العلاوة الشهرية للأئمة والمؤذنين بنسبة 50%.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، وجه بن زايد، بعلاوة مالية شهرية بنسبة 50% من الراتب الأساسي لجميع العاملين في المساجد من الأئمة والمؤذنين على مستوى الإمارات التابعين للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وقال الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية، إن هذه العلاوة التي جاءت بمتابعة ودعم من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بالإمارات، سيتم صرفها بشكل تلقائي مع الراتب الشهري.

رئيس الإمارات زيادة العلاوة الشهرية للأئمة والمؤذنين زيادة العلاوة الشهرية الرئيس الإماراتي محمد بن زايد محمد بن زايد العاملين في المساجد من الأئمة والمؤذنين الامارات

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