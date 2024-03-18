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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب نافالني.. الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على 30 مواطنا وكيانا بروسيا

ألكسي نافالني
ألكسي نافالني

قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن وزراء خارجية 27 دولة في الاتحاد الأوروبي تفاوضوا على فرض عقوبات على 30 مواطنًا وكيانًا قانونيًا روسيا، الذين يحملهم الاتحاد الأوروبي مسؤولية وفاة أليكسي نافالني.

وسبق أن صرح مصدر في وفد إلى المجلس الأوروبي، لوكالة تاس الروسية، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتخذوا قرارًا سياسيًا بفرض عقوبات على أولئك الذين تحملهم بروكسل مسؤولية ظروف احتجاز نافالني ووفاته.

وبحسب المصدر، سيوافق المجلس رسميًا في الأيام المقبلة على القرار، والذي سيتم نشره لاحقًا في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي ويدخل حيز التنفيذ.

وبحسب موقع EUobserver، يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 35 من رؤساء السجون والقضاة الروس، الذين يُزعم تورطهم في سجن نافالني، كما سيتم أيضًا إدراج مستعمرتين جزائيتين - IK-3 و IK-6 - في القائمة السوداء. 

وستشمل قيود الاتحاد الأوروبي الجديدة نائب مدير دائرة السجون الفيدرالية في روسيا فاليري بويارينيف، وحاكم منطقة يامالونينيتس المتمتعة بالحكم الذاتي دميتري أرتيوخوف وعدد من المسؤولين الآخرين وموظفي السجون.

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