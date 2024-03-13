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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل الأمر سياسي؟.. تعرض حليف قديم لـ نافالني لهجوم في ليتوانيا

حليف نافالني
حليف نافالني

تعرض حليف قديم لزعيم المعارضة الروسية الراحل أليكسي نافالني لهجوم خارج منزله في ليتوانيا.

وقالت كيرا يارميش، المتحدثة باسم الراحل نافالني، إن ليونيد فولكوف تعرض للاعتداء بمطرقة والغاز المسيل للدموع أثناء وجوده في سيارته في فيلنيوس مساء الثلاثاء.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فإن المعتدي المزعوم غير معروف، وكذلك دوافعه.

وتم إبلاغ الشرطة الليتوانية بالحادث والتي بدأت بالتحقيق.

ونشر عضو آخر في فريق نافالني، يدعى إيفان جدانوف، صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي لفولكوف وساقه اليسرى ملطخة بالدماء وما يشبه الكدمات في صدغه. وقد تم نقله إلى المستشفى.

وردا على سؤال عما إذا كان المهاجم صرخ بأي شيء، قال جدانوف: "كل شيء حدث في صمت".

وأضاف: "بالطبع هذا هجوم سياسي واضح، لا شك هنا".

زعيم المعارضة الروسية ليتوانيا أليكسي نافالني نافالني هجوم

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