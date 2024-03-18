مسلسل حق عرب الحلقة 8 .. عبد ربه يطلب من العوضي الزواج من ابنته

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب ، للنجم أحمد العوضي العديد من الاحداث الهامة .

وبدأت الحلقة بمواجهه بين عرب السويركي ورباح بسبب سميحة، حيث أبلغ رباح عرب انه لن يتزوج سميحة.

في الوقت ذاته ذهب عرب الى عبد ربه واعاد اليه ابنته ، ليعرض عليه عبد ربه الزواج منها في صدمة كبيرة منه .

وعلم شقيق عرب السويركي بما تفعله دينا فؤاد انا اقسام الشرطة لجلب الزبائن وابتزازهم .

وتنتهي الحلقة على رفض عرب السويركي الزواج من ابنه عبد ربه.

حق عرب

يعرض مسلسل حق عرب الحلقة 6، بطولة أحمد العوضي على قناة ON فى تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية 11:15 صباحًا، وتُعرض على قناة ON Drama في تمام الساعة 9 مساءً، وتعاد الحلقة 6 في تمام الساعة 12 مساءً، وتكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما يعرض بالتزامن على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان ٢٠٢٤.

مسلسل حق عرب :

بدات احدث الحلقة الاولى من مسلسل حق عرب ، في عام ١٩٩٠ في مشهد جمع رياض الخولي ووفاء عامر "صباح" وهي حامل .

وراى رياض الخولي منام بتواجده داخل سرداب ،، وينزل سلم طويل مظلم وممر طويل ليجد في الصندوق ثعبان يفزعه ، ليفسر له الشيخ ان ابنه سيقتله .

ويحاول رياض الخولي قتل ابنه الرضيع ، بسبب تفسير الحلم ، ولكن ترفض وفاء عامر ان تفعل ذلك .

ويرزق رياض الخولي بطفلة ، ويطلق عليها اسم انغام ، في الوقت الذي يبدا الصراع بين عبد ربه وعائلة السويركي بعد حرق الاول لمحلات جلال السويركي.



وقد روَّج الفنان أحمد العوضي لـ مسلسل حق عرب الذى يخوض به سباق دراما رمضان 2024، من خلال نشر بوستر العمل الخاص به عبر حسابه على موقع فيس بوك وعلق عليه "حق عرب.. رمضان 2024 ".

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.