عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مراسل القاهرة الإخبارية: مكالمة بايدن ونتنياهو اتسمت بالوضوح والصراحة

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

قال رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن المكالمة التي دارت بين بايدن وبنيامين نتنياهو كانت تتسم بالوضوح والصراحة، مشيرًا إلى أن أبرز ما اتفق عليه خلال المكالمة، هو إرسال وفد من حكومة إسرائيل لواشنطن من إجل إخبارهم بخطورة العملية العسكرية برفح.

txt

برلماني: المطالبات المصرية لزيادة حجم المساعدات إلى غزة تعكس دورها لدعم القضية الفلسطينية

txt

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال رفض إخماد حريق بمجمع الشفاء في غزة

وأضاف "جبر"، أن الولايات المتحدة أخبرت بنيامين نتنياهو بأن مدينة رفح الفلسطينية توجد على الحدود المصرية، وهذا سيسهم في توسيع رقعة الصراع، خاصة أن مصر أعلنت في بيان رسمي عن قلقها بشأن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

ونوّه، بأن الاتصال بين بايدن ونتنياهو أخذ شكلا آخر، من أجل توضيح رؤية الإدارة الأمريكية تجاه ما يحدث في قطاع غزة، خاصة على المستوى الإنساني.

وأشار، إلى أن بايدن كان على علم منذ البداية بتحركات حكومة إسرائيل، حيث يواجه الكثير من الانتقادات من قبل المجتمع الدولي والشعب الأمريكي، مؤكدًا أن بايدن يحاول غسل يده من ذنب الشعب الفلسطيني الذي راح ضحية هذا العدوان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

كسر دراع عبد الناصر زيدان .. هجوم ناري من مرتضى منصور على رامز جلال | فيديو

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي بسبب توقيع المدافع الدولي لـ بيراميدز رسميا

مصر تعبر الأزمة.. 56 مليار دولار تعالج أوجاع الاقتصاد|وهدية ثمينة في أبريل

فتح عينيه .. مضاعفات خطيرة لمرض أحمد رفعت

تعرف على آخر تعديلات قانون الايجار القديم.. ومفاجأة لإنهاء الأزمة نهائيا

تحرك عاجل من التعليم لحماية الطلاب والمعلمين بالمدارس من مخاطر الأمطار|تفاصيل

أمطار وسيول من الغد حتى الأحد.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

خلصت خلاص .. أول تعليق من مسلم بعد فسخ خطوبته

كفارة من أفطر يوما بدون عذر في رمضان.. دار الإفتاء: يجب عليه أمران

مركز المناخ: سقوط أمطار مع هبات رياح قوية بتلك المناطق خلال ساعات

باقة متنوعة.. تعرف على مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2024

قبل انتهاء المهلة المحددة.. طلب عاجل من أحمد موسى لضيوف مصر

سام ألتمان: الذكاء الاصطناعي سينفذ 95% مما تستخدمه وكالات التسويق دون تكلفة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتح عينيه .. مضاعفات خطيرة لمرض أحمد رفعت

مسلسل صدفة الحلقة 8| فراس سعيد يحاول قتل خالد الصاوي.. وريهام حجاج تتعرض للخطف

بعد أزمة أروى جودة .. تعرف على أسباب مرضها

النيران تلتهم ستوديوهات التصوير.. حريق بلاتوهات جودر والمعلم والكبير أوى| تفاصيل

فيديو

يا معدي.. رقص دينا الشربيني وميمي جمال وإسعاد يونس بكواليس كامل العدد

متفقناش على كسر مضاعف.. إعلامي شهير يهدد بمقاضاة رامز جلال

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ