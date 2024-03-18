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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنا مبسألش على أصل الناس.. إبراهيم عيسى: قدمت بلال فضل للصحافة

الأعلامى ابراهيم
الأعلامى ابراهيم عيسي

علق  الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي على سؤال ما يخص بلال فضل قائلا:" مينفعش واحد يقول على آخر أنه تلميذه ولكن الآخر هو ما يقول إنه أستاذه".

وقال عيسى خلال لقائه ببرنامج أسرار، المذاع على قناتي النهار والمحور، تقديم الإعلامية أميرة بدر:"  بلال فضل زميل وانا اللي قدمته للصحافة ورحبت بموهبته، فالموهبة هي التى فرضت نفسها سواء لبلال فضل أو غيره، فأنا قدمت وشاركت معهم هذه التجربة وصنعت معهم تجارب مهنية وصحفية لأنهم موهوبون".

مبسألش على اصل الناس ولا على مشاعرهم تجاهي

وتابع عيسي :" أنا مبسألش على اصل الناس ولا على مشاعرهم تجاهي، ولكنني ادرك موهبتهم فهذه الموهبة تستحق أن تقدم وأن ترعي وأن تلمع وأن تجبر".

مافيش علاقة بنا 

وردا على سؤال اميرة بدر عن علاقته ببلال فضل:" مافيش علاقة بنا "  لأنه مسافر في الخارج.

جالي السكر

واختتم ابراهيم عيسي:" جالي السكر لأني لم اطق ما يحدث لمصر فإنها كانت تختطف، فأنا مؤمن بهذا التاريخ العظيم الممتد".

بلال فضل إبراهيم عيسى أنا مبسألش على اصل الناس

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