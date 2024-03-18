لما بكون مضايق.. إبراهيم عيسى: بحب الحمام المحشي والفتة

نفى الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي ما يتردد عن حسده للمكانة التي وصل لها المفكر فرج فودة قائلا: " ده رجل عظيم ورائع ".

وأشاد عيسى خلال لقائه ببرنامج أسرار، المذاع على قناتي النهار والمحور، تقديم الإعلامية أميرة بدر، بالمفكر فرج فودة قائلا:" فرج فودة بالنسبة إلى قيمة كبيرة جدا ولا سبيل لحسد على مناضل عظيم دفع حياته وعمره مقابل أفكار، فهو أشجع الشجعان وأقوي الناس في مواجهه طغيان التطرف والتسلف في مجتمعنا".

ابراهيم عيسي: لم أحسد احدا فى يوم من الأيام

واقول مخلصا :" أقسم بالله العظيم غير حالف لم اشعر في يوم من الأيام بل في ساعة وبل في لحظة في حياتي بحسد لاي أحد في وجودي على الإطلاق، فأنا لم احسد أحدا كأننا من كان، فهذه غريزة لم أقرب منها ولم تقترب مني قيد الانملة أطلاقا".

نهايتك هتبقى زي فرج فودة

إبراهيم عيسي:الأعمار بيد الله

وردا على سؤال الإعلامية حول مشابه مصيره بمصير ونهاية فرج فودة فرد ابراهيم عيسي قائلا:" لا أتمني، فمن يتمني أن يقتل، ولكن لا بد ان يكون لدي الانسان إدراك أكثر عمقا بأن الأعمار بيد الله، وأن الإنسان لم يعرف متي وكيف ينتهي عمر الإنسان".

وتابع :"انا بحب الأكل لما بكون مضايق، وبحب المحشي والحمام المحشي والفتة".