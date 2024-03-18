غريزة لم أقرب منها.. إبراهيم عيسى: لم أحسد أحدا والأعمار بيد الله

نفي الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي عن المكانة الذي وصل لها المفكر فرج فودة قائلا:" ده رجل عظيم ورائع ".

واشاد عيسي خلال لقائه ببرنامج أسرار، المذاع على قناتي النهار والمحور، تقديم الإعلامية أميرة بدر، بفرج فودة قائلا:" فرج فودة بالنسبالي قيمة كبيرة جدا ولا سبيل لحسد على مناضل عظيم دفع حياته وعمره مقابل أفكار ، فهو أشجع الشجعان واقوي الناس في مواجهه طغيان التطرف والتسلف في مجتمعنا".

واقول مخلصا :" أقسم بالله العظيم غير حالف لم اشعر في يوم من الأيام بل في ساعة بل في لحظة في حياتي بحسد لاي أحد في وجودي على الإطلاق، فأنا لم احسد أحدا كأننا من كان، فهذه غريزة لم أقرب منها ولم تقترب مني قيد الانملة أطلاقا".

وردا على سؤال الإعلامية حول مشابه مصيره بمصير ونهاية فرج فودة فرد ابراهيم عيسي قائلا:" لا أتمني، فمن يتمني أن يقتل، ولكن لا بد ان يكون لدي الانسان إدراك أكثر عمقا بأن الأعمار بيد الله، وأن الإنسان لم يعرف متي وكيف ينتهي عمر الإنسان".

بحب الأكل لما بكون مضايق

وتابع :"انا بحب الاكل لما بكون مضايق، وبحي المحشي والحمام المحشي والفته".