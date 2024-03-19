رئيس الوزراء الكندي لـ بيني جانتس: قلقون من العملية الإسرائيلية لاجتياح رفح

أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي، أن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو تحدث هاتفيا مع وزير مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الاثنين.

ووفقا لبيان مكتب رئيس الوزراء الكندي، فقد ناقشترودو وجانتس الوضع في إسرائيل والضفة الغربية وغزة، وكرر ترودو إدانته لحركة حماس وهجماتها ضد إسرائيل، داعيا إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حماس.

وأعرب رئيس الوزراء الكندي، عن قلقه بشأن الهجوم الإسرائيلي المخطط له على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتداعيات الإنسانية الوخيمة على جميع المدنيين الذين لجأوا إلى المنطقة.

وشدد على ضرورة زيادة حجم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمدنيين وضمان وصول المساعدات إلى جميع المحتاجين بأمان ودون تأخير، مشددا على ضرورة استمرار الدعم من إسرائيل لتسهيل خروج الكنديين وعائلاتهم من غزة.

وكما شدد ترودو على أهمية تجديد الجهود نحو حل الدولتين لضمان السلام الدائم في المنطقة، مكررا دعم كندا لحق الإسرائيليين والفلسطينيين في العيش بسلام وكرامة وأمن.

وأكد رئيس الوزراء الكندي وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي من جديد العلاقة القوية بين كندا وإسرائيل واتفقا على البقاء على اتصال مع استمرار تطور الوضع.