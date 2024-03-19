مشروع مهم للغاية.. كريم عبدالعزيز يتحدث لصدى البلد عن مسلسل الحشاشين

أعرب النجم كريم عبد العزيز في تصريح خاص لصدى البلد عن سعادته بنجاح مسلسل الحشاشين .



وقال كريم عبد العزيز: "بعد خوضي موسم رمضان من قبل بمسلسل الاختيار الجزء الثاني والثالث كنت أرغب في أخذ هدنة من الدراما خاصة بعد المجهود الكبير الذي بذلته في المسلسلين، ولكن عندما عرض علي مسلسل الحشاشاين وجدته مشروعا مهما للغاية والشخصية بها أحداث كثيرة ومشوقة.

أضاف: "مسلسل الحشاشين من أهم وأكبر الأعمال التى أقدمها على مدار مشواري الفني، لذلك فإن التحضير له استغرق وقتا طويلا، وشخصية حسن الصباح على الرغم من كونها صعبة للغاية إلا أنها من أمتع الشخصيات التى قدمتها على الشاشة لما فيها من تفاصيل كثيرة أتمني أن تنال إعجاب الجمهور".

أبطال مسلسل الحشاشين



مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

قصة مسلسل الحشاشين



تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره بين مصر وعدد من الدول العربية.