تحذير عاجل جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن التقلبات الجوية.. فيديو

تناولت برامج التوك شو أخبار كثيرة خلال الساعات الماضية، تحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها البلاد خلال الساعات المقبلة، وأن الجميع مطالب بارتداء الملابس الثقيلة بسبب الأمطار وتعرض البلاد لمنخفض جوي.

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" تحذير عاجل من الأرصاد الجوية.. تقلبات شديدة وأمطار ورياح في 14 محافظة".

وجاء في التقرير أن هناك تحذيرا عاجلا جديدا من هيئة الأرصاد الجوية بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وأن الفترة المقبلة ستشهد تقلبات جوية شديدة.

وأوضح التقرير أن هيئة الأرصاد طالبت المواطنين في 14 محافظة باتخاذ التدابير اللازمة، وبعد نشاط حركة الرياح المحملة بالأتربة، والسحاب.

وكشفت القناة أن المحافظات التي يجب أن تتخذ الحذر هي:" الإسكندرية والدقهلية والمنوفية، ومطروح، والقليوبية وسوهاج والإسماعيلية، وبني سويف ودمياط والسويس، وبورسعيد وكفر الشيخ، والقاهرة والجيزة".

وأشارت القناة، إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك أمطار ورياح وعواصف جوية، وعلى الجميع متابعة النشرات الجوية.

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات مصر ومدنها.

العظمى الصغرى

القاهرة 21 13

العاصمة الادارية 21 12

6 اكتوبر 22 12

بنهــــا 22 13

دمنهور 20 12

وادى النطرون 22 12

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 22 13

الزقازيق 22 13

شبين الكوم 21 13

طنطا 21 12

دمياط 20 11

بورسعيد 21 11

الإسماعيلية 22 11

السويس 22 12

العريش 20 11

رفح 19 09

رأس سدر 23 12

نخل 22 10

كاترين 19 08

الطور 21 15

طابا 20 15

شرم الشيخ 23 17

الاسكندرية 19 12

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 17 10

السلوم 18 09

سيوة 21 09

رأس غارب 23 17

الغردقة 24 18

سفاجا 23 16

مرسى علم 23 16

شلاتين 24 18

حلايب 22 19

أبو رماد 23 18

رأس حدربة 22 19

الفيوم 22 12

بني سويف 22 12

المنيا 23 11

أسيوط 22 11

سوهاج 23 12

قنا 23 13

الأقصر 24 14

أسوان 24 14

الوادى الجديد 25 13

أبوسمبل 24 15