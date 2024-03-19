عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير عاجل جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن التقلبات الجوية.. فيديو

عواصف
عواصف

تناولت برامج التوك شو أخبار كثيرة خلال الساعات الماضية، تحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها البلاد خلال الساعات المقبلة، وأن الجميع مطالب بارتداء الملابس الثقيلة بسبب الأمطار وتعرض البلاد لمنخفض جوي.

txt

عواصف رملية وترابية بعد ساعات بالقاهرة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا

txt

عواصف ثلجية وفيضانات تجتاح كاليفورنيا وطقس متجمد في ألاسكا| شاهد

 عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" تحذير عاجل من الأرصاد الجوية.. تقلبات شديدة وأمطار ورياح في 14 محافظة".

وجاء في التقرير أن هناك تحذيرا عاجلا جديدا من هيئة الأرصاد الجوية بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وأن الفترة المقبلة ستشهد تقلبات جوية شديدة.

وأوضح التقرير أن هيئة الأرصاد طالبت المواطنين في 14 محافظة باتخاذ التدابير اللازمة، وبعد نشاط حركة الرياح المحملة بالأتربة، والسحاب.

وكشفت القناة أن المحافظات التي يجب أن تتخذ الحذر هي:" الإسكندرية والدقهلية والمنوفية، ومطروح، والقليوبية وسوهاج والإسماعيلية، وبني سويف ودمياط والسويس، وبورسعيد وكفر الشيخ، والقاهرة والجيزة".

وأشارت القناة، إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك أمطار ورياح وعواصف جوية، وعلى الجميع متابعة النشرات الجوية.

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات مصر ومدنها.

العظمى الصغرى
القاهرة 21 13
العاصمة الادارية 21 12
6 اكتوبر 22 12
بنهــــا 22 13
دمنهور 20 12
وادى النطرون 22 12
كفر الشيخ 20 12
المنصورة 22 13
الزقازيق 22 13
شبين الكوم 21 13
طنطا 21 12
دمياط 20 11
بورسعيد 21 11
الإسماعيلية 22 11
السويس 22 12
العريش 20 11
رفح 19 09
رأس سدر 23 12
نخل 22 10
كاترين 19 08
الطور 21 15
طابا 20 15
شرم الشيخ 23 17
الاسكندرية 19 12
العلمين الجديدة 20 11
مطروح 17 10
السلوم 18 09
سيوة 21 09
رأس غارب 23 17
الغردقة 24 18
سفاجا 23 16
مرسى علم 23 16
شلاتين 24 18
حلايب 22 19
أبو رماد 23 18
رأس حدربة 22 19
الفيوم 22 12
بني سويف 22 12
المنيا 23 11
أسيوط 22 11
سوهاج 23 12
قنا 23 13
الأقصر 24 14
أسوان 24 14
الوادى الجديد 25 13
أبوسمبل 24 15

 

التقلبات الجوية الأرصاد الأرصاد الجوية امطار الامطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتح عينيه .. مضاعفات خطيرة لمرض أحمد رفعت

تحذير عاجل من الأرصاد.. سحب ركامية ضخمة ورياح مثيرة للأتربة على هذه محافظات

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

رسميًا.. متحدث مجلس الوزراء يعلن موعد انخفاض أسعار السلع

أمطار رعدية| حقيقة تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية.. تفاصيل

مركز المناخ: سقوط أمطار مع هبات رياح قوية بتلك المناطق خلال ساعات

خبير تحكيمي يعلق على رسالة كهربا لمجدي عبد الغني في «رامز جاب من الآخر»

5 أيام متتالية.. موعد إجازة عيد الفطر 2024

ترشيحاتنا

العيل 1000 جنيه| حكم رادع لتجار الأطفال في المقطم.. القصة الكاملة

بعد فقدان الاتصال بها.. هبوط اضطراري لمسيرة أمريكية في بولندا

فلوس بالكوم| القصة الكاملة للبلوجر سلمى الغزولي في قضايا النصب

استثمارات اجنبية جديدة بـ23 مليار دولار| تهدد بانهيار عرش الدولار.. تفاصيل

جدل فقهي حول ممارسة هذه الرياضة في نهار رمضان.. ماذا قال العلماء

آخر كلمات عمرو الليثي| فيديو لحظة سقوطه بفراغ خرساني من الطابق الثالث.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة بوسي بالعباية وردود الفعل عليها

خد بالك.. جوجل تعلن عن نموذج جديد للذكاء اصطناعي يثير المخاوف فما القصة؟

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

فستان جريء.. نيكول سابا تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

يا معدي.. رقص دينا الشربيني وميمي جمال وإسعاد يونس بكواليس كامل العدد

متفقناش على كسر مضاعف.. إعلامي شهير يهدد بمقاضاة رامز جلال

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ