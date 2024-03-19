تراجع الباذنجان والكوسة.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، حيث شهدت بعض السلع تراجعا والبعض الآخر تفاوتًا.
أسعار الخضروات والفاكهة
– يتراوح سعر الطماطم من 3 إلى 5 جنيه
– يتراوح سعر البطاطس من 4 إلى 10.5 جنيه
– يتراوح سعر البصل من 9.5 إلى 20 جنيها
– يتراوح سعر الكوسة من 5 إلى 8 جنيها
– يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات
– يتراوح سعر الفاصوليا من 11 إلى 21 جنيها
– يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 3 إلى 7 جنيهات
– يتراوح سعر الباذنجان رومي من 5 إلى 7 جنيهات
– يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 10 إلى 20 جنيها
– يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 11 إلى 13 جنيها
– يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 11 إلى 13 جنيها
– يتراوح سعر الفلفل حامى بلدي من 11 إلى 21 جنيها
– يتراوح سعر الفلفـل حامـى صـوب من 11 إلى 22 جنيها
– يتراوح سعر الفلفل الوان «اصفر-احمر-برتقالي» من 21 إلى 31 جنيها
– يتراوح سعر الملوخية من 12 إلى 18 جنيها.
أسعار الخضروات
– يتراوح سعر الخيار صوب من 7 إلى 11 جنيها.
– يتراوح سعر الخيار بلدي 7 من إلى 11 جنيهات.
– يتراوح سعر القلقاس من 17 إلى 21 جنيها.
– يتراوح سعر البطاطا من 4 إلى 10 جنيهات
– يتراوح سعر الثوم من 12 إلى 22 جنيه
– يتراوح سعر اللفت من 2 إلى 4 جنيه.
– يتراوح سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات.
أسعار الفاكهة
– يتراوح سعر البرتقال البلدي من 5 إلى 7.5 جنيهات.
– يتراوح سعر البرتقال السكري من 5 إلى 7.5 جنيهات.
– يتراوح سعر البرتقال أبو سرة من 6 إلى 11 جنيها.
– يتراوح سعر اليوسفي من 5 إلى 11 جنيهات.
– يتراوح سعر الجريب فروت سعر 4 إلى 6 جنيهات.
– يتراوح سعر الليمون الحلو من 7 إلى 11 جنيهات.
– يتراوح سعر الليمون بلدي من 16 إلى 22 جنيها.
– يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 2 إلى 4 جنيهات.
– يتراوح سعر التفاح أمريكي إيطالي «كرتونة 20 كيلو» من 60 إلى 80 جنيها
– يتراوح سعر البلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيها.
– يتراوح سعر الجوافة من 11 إلى 15 جنيها.
– يتراوح سعر الرمان من 12 إلى 26 جنيها.