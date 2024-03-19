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إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

وزير الري: إنشاء 17 تجمعا تنمويا وسكنيا لخدمة الأهالي في سيناء

صدى البلد

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية والري بمحافظتى شمال وجنوب سيناء .

وستعرض الدكتور سويلم خلال الإجتماع الموقف التنفيذي لمشروع تنمية شمال سيناء ، والمسارين الناقلين للمياه المنتجة من محطة بحر البقر للمعالجة إلى مناطق الاستصلاح الزراعى المقرر تنفيذها بشمال و وسط سيناء ، وموقف التجمعات التنموية في محافظتي شمال وجنوب سيناء .

وقال سويلم أن الدولة  قامت بإنشاء ١٧ تجمع تنموي وسكني بشمال وجنوب سيناء تشتمل على مكونات آبار جوفية وأراضي زراعية ومنازل سكنية ومنشآت إدارية وخدمية لخدمة الأهالى في سيناء .

وفيما يخص مشروع تنمية شمال سيناء قال إنه جارى العمل على تنفيذ ٢٤ مأخذ على ترعة الشيخ جابر لرى مساحة ١٢٥ ألف فدان وتم نهو أعمال ١٧ مأخذ ، وجارى متابعة أعمال التشغيل التجريبي لتلك المآخذ ، كما تم نهو أعمال التغذية الكهربائية لـ ٢١ محطة مأخذ ، ونهو أعمال التغذية الكهربائية لزمامات ١٧ مأخذ وجاري استكمال أعمال التغذية الكهربائية لزمامات ٧ مآخذ أخرى .

وأشار  للإنجاز الكبير الذى تحقق من خلال تنفيذ محطة بحر البقر والتي تعد المحطة الأكبر على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى ٥.٦٠ مليون متر مكعب يومياً ، مشيراً لما تمثله هذه المحطة والمسارات الناقلة للمياه المنتجة منها لمناطق الاستصلاح بشمال و وسط سيناء من خطوة كبرى في مجال دعم التنمية فى سيناء ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي في مصر من خلال إستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية ، موضحاً أنه يجرى العمل بالمسارين رقم (١) ورقم (٢) بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالى ٦١% لرى زمام ٢١٠ ألف فدان .

وفى مجال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار .. أوضح أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظتى شمال وجنوب سيناء ، حيث قامت الوزارة بتنفيذ ٥٥٦ منشأ متنوع عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات  ، والتي لها أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمنشآت من أخطار السيول ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة ، وتوفير الإستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية .

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