"القمل" يصيب دينا الشربيني وأسماء جلال .. كيف نتخلص منه في يوم واحد؟

تصدرت عدوى القمل مشاهد مسلسلات رمضان 2024، حيث أصيبت الفنانة دينا الشربيني في مسلسل كامل العدد من أطفالها بعدوى القمل ، بالإضافة إلي الفنانة أسماء جلال التي أصيبت أيضا ضمن أحداث مسلسل أشغال شقة.

بعد أن أصبح القمل تريند بسبب مسلسلات رمضان 2024، نعرض لكم فيما يلي بعض العلاجات التي تساعد في التخلص منه:

علاج القمل

إذا كنت أنت أو طفلك مصابًا بالقمل، فأنت تريد علاجًا يعمل بسرعة، يصيب القمل ما بين 6 ملايين إلى 12 مليون طفل في المدارس كل عام، يوجد في العديد من المناطق في الولايات المتحدة قمل يقاوم العلاجات المعتمدة على البيرميثرين، لذلك عليك أن تكون على دراية بأفضل الخيارات للتخلص من القمل.

يقدم الخبراء بعض الإرشادات الأساسية للمساعدة في السيطرة على هذه الطفيليات:

إذا رأيت القمل على رأس طفلك أو جسده، فابدأ العلاج على الفور.

إذا كنت تعيش مع شخص مصاب بالقمل أو كنت قريبًا منه، فيجب فحصه.

يجب علاج أي شخص يتشارك السرير مع شخص مصاب بالقمل في نفس الوقت.

قمل الرأس ليس علامة على سوء النظافة أو الظروف المعيشية القذرة. ومع ذلك، إذا لم يتم علاج القمل، فستستمر المشكلة.

شامبو علاج القمل

يتوفر شامبو علاج القمل (يسمى مبيدات القمل) بدون وصفة طبية أو بوصفة طبية، إذا كنتِ حاملاً أو مرضعة، فاطلبي من طبيبك أن يوصي بمنتج آمن للاستخدام.

قد تقتل المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) والعلاجات الطبية القمل الحي وبيضه (الصئبان)، تحقق من التسميات للتأكد، إذا كان القمل يتحرك ببطء بعد 9-10 ساعات، فمن المحتمل أن يموت، استشر طبيبك حول ما إذا كان يجب عليك إعادة تقديم الطلب.

تحتوي علاجات القمل المتاحة دون وصفة طبية بالمبيدات الحشرية على هذه المكونات النشطة:

غسول بيرميثرين 1% (نيكس). تمت الموافقة على شامبو القمل هذا للاستخدام عند الرضع والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهرين وما فوق.

بيبرونيل بوتوكسيد مع البيرثرينات (A-200، Pronto، R&C، Rid، Triple X، Xeglyze). يمكنك استخدام هذا العلاج عند الأطفال بعمر سنتين فما فوق. انها مصنوعة من زهرة الأقحوان. لا تستخدمه إذا كان لديك حساسية تجاه الأقحوان (الأمهات) أو عشبة الرجيد.



تشمل علاجات OTC بدون مبيدات حشرية ما يلي:

ثنائي الميثيكون، هذه مادة غير مبيد حشري، تعتمد على السيليكون وتعمل عن طريق طلاء القمل والتدخل في قدرتها على إدارة المياه، وقد أظهرت بعض الدراسات أنه أكثر فعالية من المنتجات التي تحتوي على مبيدات حشرية.

لا تستخدم أكثر من الكمية الموصى بها أو تجمع بين المنتجات، إذا كنت لا تزال ترى القمل يتحرك بعد استخدام العلاج الذي لا يتطلب وصفة طبية، فاتصل بالطبيب. قد تحتاج إلى منتج أقوى.

يشمل شامبو القمل الموصوف طبيًا ما يلي:

كحول البنزيل (أوليفيا). هذا المستحضر يقتل القمل النشط وليس البيض، لعلاج قمل الرأس لدى الأطفال بعمر 6 أشهر فما فوق، وهو آمن للنساء الحوامل أو المرضعات، قم بتمشيط الشعر أولاً، ثم قم بغسل المنتج بالشامبو على الشعر الجاف، واتركه لمدة 10 دقائق قبل شطفه. يجب تكرار هذا العلاج بعد أسبوع.

شامبو الليندين الموصوف طبيًا معتمد أيضًا من إدارة الغذاء والدواء لعلاج القمل. ومع ذلك، فإن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال لم تعد توصي به لأنه مرتبط بتلف الجهاز العصبي.

المصدر: webmd