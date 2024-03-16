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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والصحة|ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت.. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بهذا المرض

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

تصدر اللاعب أحمد رفعت مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعد تعرضه لسقوط مفاجئ على أرض استاد الإسكندرية، ما أثار تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي معه.

وصادف أن توقعت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، خلال الشهور الماضية، إصابة لاعب كرة قدم شهير، وسوف تثير إصابته حالة من الجدل، وهو ما تحقق مع  أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر.

هيفاء وهبي تستعرض أناقتها بإطلالة عصرية| شاهد

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورها من أحدث جلسة تصوير.

تعليق مثير من جمال شعبان على نقل أحمد رفعت للعلاج في إنجلترا| تفاصيل

كتب الإعلامي إسلام صادق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك:" محمد صلاح يبلغ مسؤولي اتحاد الكرة بإرسال طائرة خاصة مجهزة طبيا للنقل أحمد رفعت لعلاجه في إنجلترا".


ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بهذا المرض| تفاصيل

حرصت الكاتبة ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، بإعلان تفاصيل مرضها الذي أدى إلي اعتذارها عن عدة أعمال.

 

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ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

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