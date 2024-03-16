نشرة المرأة والصحة|ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت.. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بهذا المرض

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تصدر اللاعب أحمد رفعت مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعد تعرضه لسقوط مفاجئ على أرض استاد الإسكندرية، ما أثار تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي معه.

وصادف أن توقعت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، خلال الشهور الماضية، إصابة لاعب كرة قدم شهير، وسوف تثير إصابته حالة من الجدل، وهو ما تحقق مع أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر.

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورها من أحدث جلسة تصوير.

كتب الإعلامي إسلام صادق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك:" محمد صلاح يبلغ مسؤولي اتحاد الكرة بإرسال طائرة خاصة مجهزة طبيا للنقل أحمد رفعت لعلاجه في إنجلترا".



ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بهذا المرض| تفاصيل

حرصت الكاتبة ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، بإعلان تفاصيل مرضها الذي أدى إلي اعتذارها عن عدة أعمال.