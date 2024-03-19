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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب والفضة اليوم.. تعرف على آخر المستجدات

الذهب والفضة
الذهب والفضة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 مارس مع ارتفاع الدولار، في الأسواق العالمية، بينما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الفيدرالي الأمريكي لمزيد من الإشارات حول موعد خفض أسعار الفائدة هذا العام.
             
وبحسب تقرير نشرته وكالة سي إن بي سي عربية، فإنه بحلول الساعة 06:59 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2156.67 دولار للأونصة، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2159.80 دولار.
             
وصعد الدولار 0.2% إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا مما يزيد تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
 

قرار الفيدرالي الأمريكي

ومع توقعات كبيرة بأن يبقي الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية الذي يعقد ليومين ويختتم غدا الأربعاء، تترقب السوق التوقعات المحدثة المتعلقة بالاقتصاد وأسعار الفائدة من صناع السياسة.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم للتجارة "يظل الذهب فوق مستوى الدعم عند 2150 دولارا للأونصة، وطالما أنه يمكن أن يظل فوق هذا المستوى فقد يجني المكاسب على المدى القصير اعتماداً على تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول هذا الأسبوع".
             
وأضاف "إذا ركز الاحتياطي الاتحادي على أحدث بيانات لمؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين ومتانة سوق العمل، فيمكننا أن نشهد تضاؤل بعض تلك الآمال في خفض أسعار الفائدة، وفي هذه الحالة قد نرى نوعا من الانخفاض في الذهب إلى ما دون مستوى الدعم هذا وينخفض ​​على المدى القصير".
 

أداء الذهب خلال الأسبوع

وانخفضت أسعار الذهب 1% الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعا كبيرا لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في فبراير شباط وزيادة أسعار المنتجين بأكثر من المتوقع، مما أحبط الآمال بشأن تخفيض مبكر لأسعار الفائدة.
             
ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً.
             
وفي الوقت نفسه، أنهى بنك اليابان اليوم الثلاثاء نظام أسعار الفائدة السلبية الذي استمر ثماني سنوات وإجراءات أخرى كانت ضمن سياسته غير التقليدية.


المعادن النفيسة الأخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 24.92 دولار للأونصة. كما نزل البلاتين 0.8% إلى 905.18 دولار وهوى البلاديوم 2.8% إلى 1003.75 دولار.

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