قرار عاجل من النيابة في حريق لوكيشن مسلسل الفنان ياسر جلال

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في حريق لوكيشن مسلسل الف ليلة وليلة "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال.

وقررت النيابة استدعاء فريق العمل ممن حضروا المشهد التمثيلي الذي تسبب في الحريق لسماع أقوالهم وشهاداتهم حول الحادث.

وكشف مصدر مسئول، سبب حريق لوكيشن تصوير مسلسل "ألف ليلة وليلة" بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وأضاف أنه تبين نشوبه نتيجة قيام عاملين بالموقع بإشعال موقد "يحتوى على بعض الأخشاب" وتزويده بكمية من سائل "التنر" سريع الاشتعال لاستخدامه بأحد المشاهد بالمسلسل.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه ومنع امتداده وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.