إنذار أحمر.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم وبيان عاجل للدفاع المدني

أصدر مركز الأرصاد إنذارًا باللون أحمر، ليحذر فيه من سقوط أمطار غزيرة على المنطقة الشرقية تستمر حتى الحادية عشر مساء.

وبحسب التقرير الصادر عن الأرصاد السعودية ، فأن الحالة المطرية تشمل كل من الخفجي والنعيرية وقريا العليا، والتي بدأت من الثالثة عصر أمس وتستمر حتى الـ 11 مساءً.

وأوضح أن التاثيرات المصاحبة تشمل رياح شديدة السرعة، وانعدام في الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

من جانبه؛ دعا الدفاع المدني السعودي في بيان مقتضب له إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة ‎الرياض.