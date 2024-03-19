المرصد السوري يكشف تفاصيل جديدة بشأن الغارات الاسرائيلية على ريف دمشق

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن استهداف الغارات الإسرائيلية التي شهدتها سوريا اليوم الثلاثاء لمستودعات سلاح تابعة لحزب الله بريف دمشق.

وفي تصريحات لشبكة "العربية"، قال المرصد السوري إن مستودع السلاح المستهدف بغارة إسرائيلية في ريف دمشق دمر بشكل كامل.

وأضاف أن الدفاعات الجوية فشلت في التصدي للصواريخ الإسرائيلية بريف دمشق.

كما أوضح أن تلك الغارات الإسرائيلية أوقعت قتلى وجرحى.

كانت سوريا قد أعلنت، فجر اليوم الثلاثاء، تعرضها لهجوم إسرائيلي جوي، طال عددا من النقاط العسكرية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 2:10 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط العسكرية في ريف دمشق".

وأضاف المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات".