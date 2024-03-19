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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عطر معتق.. تعليق مثير من نشوى مصطفى على أداء إنتصار بدراما رمضان

نشوى مصطفى
نشوى مصطفى

نشرت الفنانة نشوى مصطفى تعليقا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام أشادت فيه بالفنانة إنتصار.

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وقالت نشوى مصطفى: لأننا لسه بنصور فأنا محرومة من متابعة أعمال زملائي، لكن شفت كام مشهد على فيسبوك لزميلة موهبتها اتغزلت هاند ميد، استوت على البخار وأصبحت كما العطر المعتق.. انتصار.

نشوى مصطفى 

من ناحية أخرى أعربت الفنانة نشوى مصطفى عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل “إمبراطورية ميم" بطولة الفنان خالد النبوى الذى يعرض في المارثون الرمضانى لموسم 2024.

وقالت الفنانة نشوى مصطفى فى تصريحات خاصة لصدى البلد : "محمد سلامة مخرج مثقف جدًا ، وممثل شاطر وفاهم بيناقش وبيقدم ايه للجمهور".

إمبراطورية ميم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الأسم للأديب إحسان عبد القدوس، والتى صدرت ضمن مجموعته القصصية بعنوان "بنت السلطان" عام 1965، وتناقش أحداثها حول أب يفني عمره كله من أجل أبنائه الستة، ويجعل أسماءهم جميعا تبدأ بحرف الميم، ظنا منه أنه سيصنع من خلالهم امبراطورية تمثل امتدادا له، كما كان هو لوالده، ثم يفاجئ بعد مرور 25 عاما بتمردهم عليه.

يذكر أن النص الأدبي سبق وتم تقديمه مسرحياً بأحداثها الأصلية من بطولة سلامة إلياس، وصلاح السعدني عام 1972، وبنفس العام صاغ الأديب نجيب محفوظ النص الأدبي سينمائياً وقدمتها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، ولكن بتغير أحداث الرواية الأصلية لتصبح هي البطلة وظهرت خلاله بشخصية موظفة بوزارة التربية والتعليم تتولى مهمة تربية ستة أبناء بعد رحيل والدهم، لكن في ظل انشغالها بهم يظهر صديقها القديم وجسّد شخصيته الفنان الراحل أحمد مظهر، ويرغب في الزواج منها لكنها تفضل أبناءها على مشاعرها نحوه.

ومسلسل " إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي،  حلا شيخة،  نشوي مصطفي ، نور النبوي ، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة

الفنانة نشوى مصطفى الفنانة انتصار الفنان خالد النبوي إمبراطورية ميم نشوى مصطفى

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