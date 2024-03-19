البنك الدولي: سيتم منح مصر الشريحة الأولى من حزمة الدعم قبل نهاية يونيو

أكد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، في حوار له عبر وكالة “سي ان بي سي عربية”، أنه سيتم منح مصر الشريحة الأولى من حزمة الدعم قبل نهاية يونيو المقبل.

وقال خلال حواره، إن 8 مليارات دولار قيمة محفظة العمليات والمشاريع في مصر التي تمت الموافقة عليها في السنوات الماضية ولا تزال في طور التنفيذ، حيث إنه من الصعب على مصر ضمان مرونة اقتصادها خلال التغيرات العالمية.



وأضاف: “نعمل على دعم سياسة ملكية الدولة في مصر، وسنغطي 5 ملايين أسرة من خلال برنامج الحماية الاجتماعية، كما أنه يجب إعطاء القطاع الخاص مجالاً أكبر للدخول في المشاريع الحكومية”.

وتابع المدير الإقليمي: “ناقشنا الأسبوع الماضي مواضيع عدة مع مصر، منها دعم العمل الحكومي في مجال المناخ، حيث إننا لدينا شراكة طويلة الأمد مع حكومة مصر وتركز على تحسين معيشة وظروف الشعب”، مشيرا إلى أنه “حاليا الوقت مناسب للتأكيد على شراكتنا مع مصر بعد الصدمات التي تعرض لها اقتصادها”.

وفي اللقاء الحصري مع “CNBC عربية”، توقع المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي ستيفان جيمبرت أن يتم الموافقة على مشاريع الحزمة الأولى المقدمة لمصر قبل نهاية العام المالي الحالي، مضيفاً أن قيمة الحزمة الأولى المقدمة لمصر تعتمد على عدد المشاريع التي ستكون جاهزة.

وأشار جيمبرت إلى أن قيمة محفظة العمليات والمشاريع في مصر التي تمت الموافقة عليها في السنوات الماضية ولا تزال في طور التنفيذ تبلغ 8 مليارات دولار.