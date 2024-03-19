خالد عبدالغفار يتابع الموقف التنفيذي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بقطاعات وزارة الصحة

تابع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار الموقف التنفيذي لأعمال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة داخل قطاعات وهيئات الوزارة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حسام عبدالغفار، في بيان اليوم "الثلاثاء" أن الوزير تابع خلال الاجتماع الذي عُقد مع ممثلي الجهات المعنية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة الموقف التنفيذي لمحاور العمل الجاري تنفيذها وتضم (إنشاء مركز تحكم لدعم اتخاذ القرار بناءً على قواعد بيانات التطبيقات ونتائج تحليل البيانات، وإنشاء غرف عمليات بالمحافظات، وميكنة المستشفيات).



وأضاف أن الاجتماع تناول عرضًا مفصلا للموقف التنفيذي للتعاون بين الرعاية الحرجة والعاجلة التابعة لقطاع الطب العلاجي بالوزارة والشبكة الوطنية، حيث تتضمن أوجه التعاون تطوير وإنشاء الغرفة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة وربطها مع مشروع رعايات مصر للرعايات والحضانات.



وأكد أن التعاون يتضمن أيضًا ميكنة ورفع كفاءة مستشفيات محافظة الفيوم كنموذج للتنفيذ بإجمالي 10 مستشفيات، كما تم تسليم 54 جهازًا لاسلكيًا ضمن 100 جهاز من الجيل الرابع، فضلًاً عن 35 جهاز محمول ذكي لاسلكي.

وأوضح أن التعاون يشمل تدشين غرفة التحكم والعمليات والحوادث الخاصة بالإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة، وجار الربط والتعاقد مع هيئة الإسعاف المصرية في 21 محافظة، بجانب التعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، حيث جاري دراسة رفع كفاءة 25 مستشفى لأعمال البنية التحتية والشبكات والميكنة والاتصالات.

وتابع أن الموقف التنفيذي للتعاون بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمة والشبكة الوطنية تضمن معاينة ودراسة 9 مستشفيات، وجاري الانتهاء من وضع كراسة الشروط والمواصفات، وجاري الإسناد لتطوير الشبكة المعلوماتية.

وفيما يخص الهيئة العامة للتأمين الصحي، تم الانتهاء من التجهيزات وأعمال الربط والميكنة بنسبة 80%،؜ وتم البدء في التشغيل التجريبي بمستشفى العاصمة الإدارية.

ولفت إلى أن الوزير تابع الموقف التنفيذي للتعاون بين الشبكة الوطنية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والذي شمل دراسة واستطلاع لعدد من المستشفيات لتحديد الاحتياجات الفعلية والبدء في التنفيذ.