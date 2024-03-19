تجرح نفسها على كل ذنب تفعله| علي جمعة مجيبًا فتاة: محتاجة استشاري نفسي

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال فتاة حول إن لها صديقة تقوم بعقاب نفسها كل ما تعمل ذنب أو تنسى صلاة تقوم بجرح نفسها؟.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الثلاثاء: "تستعين باستشارى نفسى، لأن ده نوع من أنواع الضعف البشرى الذى يحتاح إلى معونة".

وتابع: "ساعات بيكون العلاج فى جلسات علاج تغذوى، أو جلسات ذكر او فضفضة، والنوع من العلاج ده موجود فى مصر".

برنامج نور الدين، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.