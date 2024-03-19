"اتعلموا برمجة لعمل الخير".. علي جمعة يعلق على لعبة إلكترونية مسيئة للمصحف

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طالب حول أن هناك لعبة إلكترونية تسيء للمصحف اثناء اللعبة، فما حكم الدين فى من يلعب هذه الألعاب؟.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الثلاثاء: "الألعاب الاليكترونية اصبحت علما، وطول الوقت ليها هدف منه عاوز ينشر قيم فاسدة، والمتطرفين كمان بيعلموا الناس من خلال الألعاب دى إزاى يكونوا عدوانين ولا يخافون من الدم، ويقتلوا بدم بارد".

وتابع: "علينا الا نلعب هذه اللعبة، وممكن نتعلم نعمل جيمز تدعوا إلى القيم الحسنة، وبقول للشباب لو جاءت لك فرصة تدخل كلية تتعلم فيها برمجة اعمل كدة واتعلم البرمجة واعمل برامج والعاب، وخلينا بدل ما تملاها شر وقتل املاها بالخير".

برنامج نور الدين، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.